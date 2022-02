Za výprask školačce na holý zadek dostal sadistický učitel podmínku a musí se léčit

Soud muži uložil trest 32 měsíců vězení podmíněně odložený na 3,5 roku. Kromě toho má obžalovaný podstoupit ochranné sexuologické léčení v ambulantní formě a navíc deset let nesmí pracovat s dětmi do 18 let. Rozsudkem soud schválil dohodu o vině a trestu, kterou muž uzavřel se státním zástupcem. Verdikt je pravomocný.

Pedagog podle znalkyně Pavly Bittnerové trpí kombinovanou sexuální deviací, a to heterosexuální pedofilií a pseudopedagogickým sadismem. Ve druhém případě to znamená, že jde o člověka, který klade důraz na poslušnost a disciplínu u dětí a dospívajících, kterou si vynucuje psychickým nebo fyzickým trýzněním.

„Je to určitá forma duševní poruchy, která je v podstatě neměnná a dá se jen tlumit medikamenty. Léčba by měla být dlouhodobá, ne-li doživotní, protože pedofilní jednání je s přibývajícím věkem rizikovější,“ uvedla v pondělí znalkyně u soudu.

Jak dále řekla, jednání obviněného mělo sexuální motivaci. „Nese za něj plnou odpovědnost, neboť sexuologickým léčením si již v minulosti kvůli podobnému chování prošel,“ uzavřela znalkyně Bittnerová.

Pedagog se žalovaného jednání dopouštěl opakovaně v průběhu roku 2020. „Ve svém bydlišti jako učitel při doučování přehnul žačku s kalhotkami staženými ke kolenům přes opěradlo gauče a dal jí nejméně dvacet ran na holou zadnici,“ uvedl státní zástupce.

Zhruba polovinu ran dívka dostala vrbovým proutkem, zbytek pak rukou. Podle spisu měl učitel svoji žačku také osahávat. „V jednom případě jí strčil ruku pod tričko a podprsenku, jindy jí zase sáhl pod kalhotky a zmáčkl zadnici,“ uvádí obžaloba.

U soud zaznělo, že učitel se svého jednání dopustil na dítěti mladším patnácti let, které měl svěřené k dozoru, přičemž zneužil své postavení důvěryhodné a respektované osoby.

Poškozená vypověděla, že jí učitel při doučování dopředu říkal, že za každou chybu v testu dostane několik ran na holý zadek. „Bála jsem se ho. Jako k třídnímu učiteli jsem k němu měla respekt,“ uvedla dívka do policejního protokolu.

Stalo se, byla to chyba. obžalovaný

Ze spisu také vyplývá, že podobné praktiky učitel zkoušel ještě na další svoji žačku. „Vyhrožoval jí snížením známky z češtiny, pokud si nenechá dát na zadek. Když mu řekla, že to nemůže, snažil se ji přehnout přes koleno a naplácat. Nechal toho, až když se dívka hodně bránila,“ stojí dále v obžalobě.

„Stalo se, byla to chyba,“ přiznal se obžalovaný muž. Že svého jednání lituje, před soudem potvrdil i jeho ošetřující sexuolog Jiří Beran.

„Přiznal, že opětovně selhal a byl velmi zklamaný sám ze sebe. Nepředpokládal, že by se mohlo opakovat to, co udělal před několika lety,“ dodal Beran.

Obžalovaný muž byl za podobné jednání odsouzen už v minulosti dvakrát. Naposledy v roce 2002. Tehdy jako majitel modelingové agentury kontaktoval mladé dívky zajímající se o práci modelky či hostesky. Pod záminkou přípravy a zvyšování jejich sebevědomí je přemluvil k sepsání pravopisných diktátů nebo sehrání nějaké scénky s tím, že následně vyhodnotil jejich práci, a v případě, kdy nebyl s výsledkem spokojen, je fyzicky trestal.