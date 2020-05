Za vraždu podnikatele v pražských Holešovicích potvrdil soud uprchlému Rusovi 18 let

Soud zamítl odvolání Alijevovy obhájkyně, která se jej snažila přesvědčit o tom, že provedené dokazování nevedlo k jednoznačnému závěru o Alijevově vině. Podle ní by měla být uplatněna zásada in dubio pro reo (při pochybnostech rozhodni ve prospěch obviněného – pozn. red.)

Uprchlý Rus dostal 18 let za brutální vraždu podnikatele v Praze

Uprchlý Rus dostal 18 let za brutální vraždu podnikatele v Praze Krimi

„Máme za to, že vina obžalovaného byla dostatečně prokázána,“ odmítl předseda senátu Jiří Lněnička. „Chtěl bych vyzdvihnout detektivní práci orgánů činných v trestním řízení, kteří na základě technických prostředků zaprotokolovali pohyb obžalovaných po Praze a jejich domlouvání se s poškozeným na schůzce,“ dodal.

Alijeva se totiž podařilo usvědčit především díky kamerovým záznamům a lokalizaci mobilního telefonu, ale i například výpovědi taxikáře, který muže vezl na autobusové nádraží. „Je to takový řetězec důkazů, který jednoznačně vylučuje, že by pachatelem byl někdo jiný,“ podotkl Lněnička.

Alijev spolu se svým komplicem Gruzíncem Mamukou Apchaidzem přijeli podle soudu před třemi lety do Prahy přímo za účelem zavraždění devětatřicetiletého podnikatele. Vylákali ho na schůzku v pražských Holešovicích, do jedné z tamních slepých ulic. Zatímco Apchaidze hlídal, jestli je „čistý vzduch“, Alijev podnikatele stále sedícího v autě ubodal více než patnácti ranami do horní části těla.