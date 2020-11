Za vraždu expřítelkyně a pokus o vraždu jejího přítele dostal muž 15 let vězení

Zaremba podle verdiktu před necelým rokem na ubytovně v Dobrovici poblíž Mladé Boleslavi několikrát udeřil svou bývalou přítelkyni a matku jeho dcery do obličeje a pak ji bodl téměř šestnácticentimetrovou loveckou dýkou do hrudníku. Žena vykrvácela během několika minut.

O pár hodin později napadl na místním nádraží napadl nožem i jejího tehdejšího přítele. Pak nastoupil na vlak a odjel do Plzně, kde pracoval a byl zadržen policií.

Polák svou vinu odmítl a prohlásil, že si prý vůbec nic nepamatuje, protože tehdy „strašně pil“. V podobném duchu se vyjádřil i při závěrečné řeči. „Pořád tvrdím, že si na nic nevzpomínám. Pořád chci zjistit k čemu tam došlo,“ uvedl přes videokonferenci Zaremba. Zároveň zpochybnil svědeckou výpověď poškozeného, a dokonce i to, zda tělo, které bylo podrobeno soudní pitvě, patří jeho bývalé přítelkyni, protože sám nebyl pitvě přítomen.

Zarembův obhájce k tomu podotkl, že podle jeho názoru nebylo vůbec prokázáno, že by se žalovaných skutků dopustil Zaremba a navrhl jej obžaloby zprostit.

Zaremba přicestoval se svou tehdejší družkou do České republiky v roce 2018 a oba začali pracovat v Plzni. Po šichtě Zaremba podle svých slov pil „prakticky celý den do noci“. Své pití vysvětloval tak, že od roku 2017 prý při zvýšené spotřebě alkoholu slyší „nějaké hlasy“. Kvůli nim nemohl spát a musel se tak moc opít, aby vůbec usnul. „Pořád jsem s těma osobama v hlavě mluvil a slyšel je,“ řekl Zaremba.

V pátek před osudným dnem se opil a usnul. Pak se probudil, znovu pil a odjel prý do Prahy. Den po údajné vraždě přítelkyně se prý probudil na nádraží a pil dál. Nastoupil pak do vlaku a odjel zpátky do Plzně.