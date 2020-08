Za usmýkání muže za autem chce žalobce pro expolicistu 13 let

„Byla sice hluboká tma, ale když se obě vozidla dostala na úroveň bývalé textilní továrny, rozsvítila se v reakci na pohyb halogenová světla u budovy. Viděl jsem na řidiče i na muže, co seděl za ním. Oba je znám, ale oni mne ne. Jeden z nich se mi díval přímo do očí a byl pořádně vykulený,“ řekl svědek.

Pak si ve zpětném zrcátku všiml, že táhnou za autem člověka. „Tělo bylo přivázané na lanu asi dva metry za autem. Přišlo mi to, jako když táhnou figurínu, ten člověk ležel na zádech, nohy mu plandaly a přišel mi úplně bezvládný. Vůbec mě nenapadlo, že to může být skutečné. Jel jsem dál, ale pořád mi to vrtalo hlavou. Tak jsem se po chvilce otočil, že to auto dojedu. Zahlédl jsem ho už na hlavní silnici, a než jsem tam dojel, zmizelo mi z dohledu,“ vypověděl dále svědek.