Za střelbou se dvěma mrtvými v Liberci jsou rodinné spory

„Rodinné spory vyústily ve střelbu, po níž následkům zranění podlehla na místě události 49letá žena. 53letý muž byl ve vážném stavu transportován do Krajské nemocnice v Liberci. Zde i on na následky zranění zemřel,“ potvrdil mluvčí policie Vojtěch Robovský.

Podle informací z místa se střílelo v rodinné domě v Rudolfovské ulici. Dle nepotvrzených informací ženu měl zastřelit její manžel. Jeden z blízkých sousedů rodiny Právu řekl, že šlo o bezproblémovou rodinu. „Byli to dobří sousedé, zdravili jsme se, a když se něco slavilo, tak jsme se stýkali. A teď nás překvapilo to, co se stalo,“ uvedl muž.