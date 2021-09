Za smrt ženy v lesoparku hrozí jejímu příteli až 16 let, on o ničem neví

Mikovec se dle svých slov pohybuje na ulici bez stálejšího bydliště zhruba deset let. Za tu dobu si prý prošel lecčím, mj. závislostí na pervitinu, které se prý dokázal zbavit. Ale jen díky alkoholu. „Já jsem alkoholik,“ prohlásil o sobě. Během života na ulici si vysloužil už dva podmíněné tresty za porušování domovní svobody, když se vloupal do cizí chatky, aby tam přespal.

Ubodal přítelkyni 21 ranami, zabíjet prý nechtěl. Soud mu potvrdil 18 let

Se svou družkou se seznámil rovněž na ulici, zhruba po roce spolu začali chodit. Měli se prý rádi, i když jejich vztah označil za „Itálii“. Sem tam to zaskřípalo, jednou od Mikovce žena odešla, ale jinak spolu vycházeli. Problémem ale byl alkohol. „Jsme bezdomovci, no, pijeme prostě ve velkým,“ nechal se slyšet Mikovec, který připustil, že se už v minulosti mohl chovat vůči své partnerce agresívně, ale kvůli „oknům“ si to nepamatuje.