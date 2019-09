Za rasistické výroky potvrdil soud bývalému tajemníkovi SPD Staníkovi podmínku

Staník se podle obžaloby ve Sněmovně v říjnu 2017 mimo jiné nechal slyšet, že „buzeranti a lesby jsou nemoc a měli by se střílet již po narození“, a že „homosexuálové, Romové a Židé by se měli posílat do plynu.“ Nenávistné výroky potvrdili v minulosti u soudu svědci, například někdejší poslanci Marek Černoch a Martin Lank (oba Úsvit). Podle dřívějšího vyjádření Staníka oba lžou.