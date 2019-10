Za rasistické urážky přetáhl Syřan skiny obuškem, soud pro něj měl pochopení

Incident se odehrál v ulici Karla Steinera. Za prodavačem do stánku tehdy přišla dvojice mužů ve věku 24 a 27 let a začali na něj pokřikovat, že je smradlavá špína, a další rasistické urážky. Syřan si to ale nenechal líbit a oba holohlaví mladíci to od něho schytali obuškem.Prvoinstanční soud letos v červenci rozhodl, že cizinec žalované trestné činy spáchal, ale žádný trest mu neuložil. Odůvodnil to tím, že pouze reagoval na zavrženíhodné jednání poškozených, za které byli také oba pravomocně odsouzeni. „Co je mi kladeno obžalobou za vinu, je pravda a lituji toho. Nikdy bych to ale neudělal, kdyby mně rasisticky nenadávali a nechali mě na pokoji,“ prohlásil před soudem Ramadan.