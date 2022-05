Za požár může kominík, lajdáctví ho přijde draho

Podle dělníků to ale bylo jinak. „Na místě jsme zjistili, že prostup přes betonový strop je úzký a roura s trojitou izolací skrz něj neprojde. Volal jsem šéfovi a ten nám řekl, ať ho nějak zkusíme rozšířit. Na to jsme ale neměli vybavení. Tak jsem se s ním nakonec domluvil, že otvorem prostrčíme jen vnitřní rouru a na trojsložkovou izolaci přejdeme až na střeše. Takhle jsme to udělali a já jsem pak šéfovi řekl, že to není optimální, a ještě ho upozornil na to, že je blízko ten trám,“ vypověděl jeden z montérů.