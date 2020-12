Za postřelení otčíma jateční pistolí dostal mladý muž 13,5 roku

Čin se stal na Štědrý den před druhou odpoledne v garáži domu v ústecké čtvrti Mojžíř. Podle soudu s cílem usmrtit nevlastního otce si obžalovaný opatřil jateční přístroj a střelil poškozeného z bezprostřední blízkosti do levého spánku. Poté měl přineseným nožem s devíticentimetrovou čepelí otčíma řezat přes zápěstí se slovy: „To máš za to, hajzle, to je všechno kvůli mámě, jestli nevíš, máma umírá.“

Napadený utrpěl řadu zranění. V nemocnici si pobyl osm dní a musel na dvě operace. Hrot jateční pistole se trefil do očnice, tedy mezi oko a mozek. Podle lékařské znalkyně to bylo pro poškozeného obrovské štěstí. „Kdyby to šlo jen o kousíček dál, došlo by k poranění mozku, které by mohlo poškozeného ohrozit na životě,“ řekla znalkyně Andrea Vlčková. Podobné to bylo i s ránami na zápěstí, stačily řezy o kousek vedle a hrozilo přetnutí tepny a velká ztráta krve.