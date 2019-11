Žena, která kyselinou polila tři lidi, si odsedí šest let

Podle předsedy odvolacího senátu Jiřího Lněničky plzeňský soud správně vyvrátil námitky obhajoby. Ty stavěly na tom, že Kroftová údajně nevěděla, že v lahvi není voda ale kyselina. „Poškozená měla dost času prohlédnout si láhev, když odšroubovávala víčko. Navíc pokračovala v polévání poškozených i v době, kdy byli tou kyselinou zasaženi a projevovali značnou nevoli vůči jejímu jednání s tím, že je to bolí,“ podotkl Lněnička.

Obhájce Kroftové se snažil soud přesvědčit k mírnější právní kvalifikaci, a sice k ublížení na zdraví. Za ten by Moldavance hrozila sazba „pouze“ mezi dvěma a osmi roky vězení. I to ale odvolací soud odmítl.

„Právní kvalifikace je podle našeho názoru naprosto správná,“ konstatoval soudce s tím, že ani trest, uložený na spodní hranici sazby, není nikterak přísný. Kroftové v tomto případě hrozilo až dvanáct let vězení.

Kroftová je už tři měsíce hospitalizovaná v psychiatrické léčebně a požádala o jednání v její nepřítomnosti. Podle svého obhájce je patrně duševně nemocná a není jisté, jestli by byla schopná absolvovat soudní řízení a následný výkon trestu.

Kroftová loni v březnu polila kyselinou sírovou dva muže a jednu ženu v plzeňském nočním klubu 88 na Americké třídě. Útoku měl předcházet konflikt, když trojice napadených údajně odmítla zaplatit hodinovou sazbu v nočním podniku, kde Kroftová i poškozená poskytovaly své služby. Tam se skupinka rozhodla jít na návrh Kroftové poté, co se potkali v jiném baru.

Dvojice mužů následně prý napadla muže, který se Kroftové zastal. Během potyčky Kroftová sáhla do kumbálu uklízeček a popadla prý první láhev, která jí přišla pod ruku. Což byla zrovna lahev s čističem odpadů s 96procentním roztokem kyseliny sírové a dvěma mužům a ženě způsobila mnohačetné popáleniny druhého a třetího stupně.

Kroftová podle svých slov chtěla pouze uklidnit situaci vodou, jako to dělá se svými psy. „Ti, když se perou, tak je postříkám vodou a oni se uklidní. To jsem chtěla udělat i teď. To, že jsem vzala z kumbálu zrovna tuhle láhev, byla jen nešťastná náhoda,“ prohlásila Moldavanka v srpnu u plzeňského soudu.