Za plakát s e-cigaretou dostal obchodník z Plzně pokutu, zastání u soudu nenašel

Soud jí dal sice za pravdu, ale upozornil zároveň na to, že hranice mezi informací o prodávaném produktu a reklamou je velice tenká a zákon je tvrdý.

V USA lze nově tabák a e-cigarety koupit až od 21 let Ekonomika

Upozornil také na to, že zákon o regulaci reklamy je ohledně e-cigaret dokonce tvrdší než u klasických tabákových výrobků. „Je tvrdší, i než požaduje evropská tabáková směrnice, přičemž za její porušení se ale nepovažuje, když má konkrétní stát nastavena přísnější kritéria,“ pokračoval Roučka.

Pokutovaná firma upozorňovala i na to, že je naprosto nelogické, aby reklama na e-cigarety byla regulovaná přísněji než na ty klasické, které mají závažnější dopad na zdraví. „Buď je to omyl zákonodárce, anebo je to legislativní zmetek či mezera v právní úpravě,“ bránila se firma.