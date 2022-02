Za odpálení bomby pod autem podnikatele dostal muž pět let vězení

Na pět let do věznice s ostrahou poslal ve čtvrtek senát Okresního soudu v Přerově Radka Řípu (38) za to, že loni v srpnu způsobil explozi v přerovské Sušilově ulici, která poničila vůz spolumajitele prodejny jízdních kol a vyděsila obyvatele klidné čtvrti v centru města.