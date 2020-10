Za nouzového stavu vybral stánek s cukrovinkami, dostal 26 měsíců

„Vina je tam dokazována jen jeho výpovědí. Navíc trest je nepřiměřený, měla by být uložena podmínka. Jeho jednání nebylo nijak společensky škodlivé, neukradl žádný zdravotnický materiál nebo něco, co by souviselo s koronavirem,“ odkázala obhájkyně na plzeňský verdikt. Podle něj totiž země nebyla ve válce, a tak není důvod trestat zlodějíčky přísněji.

„Lidé se v té době omezovali na svých osobních svobodách, nemohli se věnovat podnikání, jako třeba majitelka stánku. Obžalovaný zneužil stav všeobecného napětí a strachu, moc dobře přitom věděl, co se děje a co krade. Nejednal v nouzi, že by třeba trpěl hlady. Máme za to, že krádeže v dobou nouzového stavu se mají trestat přísněji,“ dodal Svobodová.