Za mříže si objednával drogy mobilem, dostal pět let

Jednu takovou donáškovou službu rozbili detektivové. Hlavní organizátor a jeho pomocník dostali po pěti letech vězení, další dvě ženy vyvázly s podmínkami.

Dobře organizovaný byznys fungoval v roce 2017 ve Věznici Kuřim. Zkušený kriminálník Pavel Kyselka ukrytým mobilem instruoval svou matku a přítelkyni. Matka měla na starosti přeposílání různých zásilek obsahujících drogy, přijímala a předávala také peníze, které jí vězni prostřednictvím svých příbuzných posílali na účet.

Přítelkyně minimálně jednou drogy ukryté ve spodním prádle pronesla do vězení. Shánění drog měl na starosti Jakub Tomeček, tou dobou podmíněně propuštěný z výkonu předchozího trestu.

Pomohly odposlechy

Drogy pak přes bránu přenesla přítelkyně nebo některý z dalších vězňů vracejících se z vycházky. Detektivům se podařilo drogový byznys rozbít díky telefonickým odposlechům a státní zástupce čtveřici obžaloval jako zločineckou organizovanou skupinu.

„Řídící postavou byl Kyselka. Obžalovaní spolu hovoří konspirativně, přesto však je v souhrnu nepochybné, že hovoří o získávání a distribuci zakázaných látek. Ve věznici dále získané zakázané látky Kyselka distribuoval mezi ostatní odsouzené a dával jim pokyny k provedení plateb,“ popsala soudkyně okresního soudu Brno-venkov Lenka Jirsová s tím, že po nějakou dobu skupina fungovala hladce.

Z odposlechů plynulo, že matka nebyla z činnosti čiperného syna nadšená. „Ještě nás vrátí, já už to dělat nebudu, bude průser,“ obávala se v jednom z hovorů. „Bábo, nedívej se na televizi, jen to vyzvedneš a dáš to dál,“ uklidňoval ji Kyselka.

„Na děcko nemyslíte“

Když se hovor stočil na aktivity jeho přítelkyně, matka opět sýčkovala: „Když je blbá, tak je blbá, ať nezapomíná, že je tu to děcko, vy na to nemyslíte.“ Kyselka má totiž s přítelkyní dítě, které by v případě, že by i matka skončila za mřížemi, nemělo ani jednoho z rodičů.

„Ve čtvrtek nebo v pátek před návštěvou ti ještě zavolám a buď ti pošlu prášky, nebo ti dá máma nějakou trávu. A hlavně si to dej do kalhotek, ať to nemáš v kapse,“ instruoval v dalším odposlechnutém hovoru Kyselka svou přítelkyni. S Tomečkem pak řešil hlavně dodávky drogy, výplatu peněz a způsoby pašování do vězení.

Jako kurýr byl využit například vězeň vracející se z vycházky. Poprvé drogy pronesl schované v řitním otvoru. Podruhé ale neuspěl.

Telefon i půjčoval

„Váleček si opět před návratem do věznice strčil do zadku, rovněž tak svoji paměťovou kartu, na které měl nahrané filmy. Při návratu z vycházky byl spolu s dalšími vězni na bráně kontrolován, kdy byly u něj předmětné balíčky nalezeny,“ popsal soud.

Kyselka u soudu přiznal, že měl telefon a provizorní nabíječku, přičemž telefon prý půjčoval i ostatním vězňům. Že by ale organizoval přísun drog do vězení, to odmítal.

Matka se kála s tím, že ji mrzí, že svého syna poslechla. Přítelkyně odmítla, že by do vězení cokoli pronášela a Tomeček odmítl vypovídat.

Kyselka a Tomeček dostali po pěti letech vězení, matka s přítelkyní shodně vyvázly se třemi lety podmíněně odloženými na čtyři roky. Všichni se proti verdiktu odvolali, Krajský soud v Brně ale jimi vznesené argumenty smetl ze stolu. Předsedkyně odvolacího senátu Hana Kleinová upozornila, že všem hrozilo až deset let a naznačila, že za mřížemi mohly skončit i obě ženy.