Za kuplířství v pražském klubu potvrdil soud Švýcarovi podmínku

„Jednání obžalovaného i dříve odsouzených a dělba jednotlivých činností dosáhly nepochybně té úrovně, aby bylo možno hovořit o organizované skupině. To zvyšuje společenskou škodlivost jednání,“ uvedla předsedkyně odvolacího senátu Vanda Činková.

Čtveřice mužů – kromě Scolariho to byli bulharský Čech Luboslav Arsov, Slovák Branislav Tomaníček a Čech Lukáš Rejmon – provozovala od dubna 2015 do listopadu 2017 v ulici V Jámě v centru Prahy v bývalém klubu Escape prostituci. Podle pravomocného verdiktu zjednávali muže mladistvého zjevu nejen na pozice tanečníků, ale i k poskytování sexuálních služeb za úplatu.

Od prostitutů pak odsouzení vybírali část vydělaných peněz. Nadto ještě Rejmon stanovoval a také vybíral od mladíků pokuty za to, že nepřišli do práce, opili se tam, případně neuposlechli pokyny a podobně. Vybrané peníze z pokut si Rejmon nechával.

Všichni čtyři před dvěma lety u pražského městského soudu vinu odmítli, proti odsuzujícímu verdiktu se odvolal ale jen Scolari. Zbylí odsouzení dostali rovněž podmínky mezi dvěma a třemi lety. Scolari v úterý před soudem opakoval, že se necítí vinen. „Nikdy jsem se nezajímal o nábor tanečníků, nikdy jsem z těch chlapců nic nevydělal. Nikdy jsem nekořistil z prostituce a ani jsem to nikdy nechtěl,“ řekl Švýcar.

Scolari byl spolu se svým přítelem zproštěn obžaloby ze svádění k pohlavnímu styku a z ohrožování výchovy dítěte, protože se neprokázalo, že by různě po Praze, ale i Ostravě podávali mladistvým alkoholické nápoje, i když věděli, že jim ještě nebylo 18 let. Neprokázalo se ani, že by s nimi měli následně sex.