Žalovala nemocnici, že ji špatně informovala o umírání matky

Satisfakci chtěla žena i za údajný necitlivý výrok lékaře o tom, že další léčba by byla drahá. Obhájkyně nemocnice důrazně popřela jakékoli pochybení s tím, že dcera byla průběžně informována, a upozornila, že zákon nijak neupravuje, jak by takové informování mělo vypadat.

Nemocnice důrazně popřela, že by snad porušila důstojnost umírající necitlivým vyjádřením. „Lékaři jsou zvyklí s umírajícími pacienty nebo jejich rodinnými příslušníky pracovat a mám za to, že nic takového z úst ošetřujícího lékaře nezaznělo. Možná si to žalobkyně jen špatně interpretovala. A pokud jí něco nebylo jasné, mohla se zeptat,“ upozornila advokátka nemocnice.