Z lidského hlediska to nebyly zločiny, hájí se Shehadeh. Žalobce pro něj navrhl 10 let

„To, co jsem udělal já, můj bratr a moje švagrová, nebyly čistě z lidského hlediska zločiny. Obžaloba staví na něčem, co bych nazval schizofrenním postojem, který upřednostňuje formality před lidským životem,“ prohlásil v úterý bývalý imám.

„Na to, co jsem ve skutečnosti udělal, jsem patřičně hrdý, nelituju toho,“ dodal Shehadeh s tím, že i kdyby za to měl strávit několik let nebo i zbytek života ve vězení, učiní tak s radostí.