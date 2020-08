Z kamionu na Tachovsku bylo slyšet bouchání, řidič našel uvnitř migranty

„Za asistence dvou policejních hlídek a hlídky strážníků městské policie byl nákladový prostor kamionu otevřen a policisté zjistili, že se v něm nachází čtyři muži, přičemž řidič kamionu netušil, jakým způsobem a kdy se do vozidla dostali,“ sdělila mluvčí policie Dagmar Jiroušková.

„Totožnost však nebylo možné ověřit, neboť u sebe neměli žádné doklady, které by jejich tvrzení potvrdily. Cizinci uvedli, že se do kamionu dostali v Rumunsku za pomoci nějakého muže a že chtěli docestovat do Německa,“ upřesnila mluvčí.