Z Francie eskortovali Čecha, který se skrýval před vězením

Odsouzený byl do Česka přepraven na konci minulého týdne. Nešlo ale o běžnou eskortu. Při prvním pokusu o převoz muže z Francie zpět do Česka se choval na policejní služebně i letišti agresivně, předstíral onemocnění a snažil se sám sebe poškodit. Z bezpečnostních důvodů proto francouzští policisté předání zrušili.

Druhý pokus o letecký převoz muže z Nice do Prahy už se obešel bez problémů. Eskortu zajistila čtveřice policistů oddělení doprovodu letadel cizinecké policie a zvolen byl přímý let, který minimalizoval možné potíže během přestupu. Ihned po příletu byl odsouzený převezen do věznice, uvedl mluvčí.