Z děsivé nehody u Slaného vyvázla posádka jako zázrakem bez zranění

K nehodě došlo na sjezdu z dálnice D7 na 18. kilometru mezi Knovízem a Slaným. Podle svědků jelo vozidlo směrem od Prahy vysokou rychlostí, kdy na sjezdu přejel řidič do protisměru a po nárazu do betonových svodidel se s vozem převrátil do kanálu vedle dálnice. Z vozu, ve kterém cestovali čtyři lidé, poté vyšlehly plameny.