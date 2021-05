Z 11. patra hodil láhev mezi hrající si děti, vyvázl s podmínkou

K činu došlo loni 2. srpna před osmou hodinou večer. „Obžalovaný úmyslně hodil z balkonu svého bytu skleněnou láhev do prostoru před domem, kde si hrály děti, jejichž hlasitý projev mu vadil. Láhev dopadla jeden metr od probíhajícího chlapce. Musel si být vědom, že dětem může způsobit vážná zranění, přičemž k tomu nedošlo jen shodou okolností,“ konstatovala v obžalobě státní zástupkyně Iveta Eichlerová.

Kaman před soudem nezapíral. „Uznávám svou vinu, uvědomuji si, že jsem ohrozil malé dítě. Souhlasím s obžalobou. Celé to považuji za osobní nešťastný zkrat. Nebylo mým úmyslem to vyloženě mrsknout po nějakém děcku, ale uznávám, že to mířilo tam, kde děcka byla,“ přiznal Kaman.