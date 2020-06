Vypadal jako Věstonická venuše. Student se zpovídá z pokusu o vraždu trenéra MMA

Toman podle obžaloby vyvolal konflikt ve vestibulu metra na stanici Flora začátkem loňského prosince. Vrazil do náhodného kolemjdoucího, kterému se nárazem vysypalo jídlo, které si nesl.

Toman uvedl, že ho napadený muž přitahoval a zároveň se mu i hnusil. „Ženskost a mužskost se spojovaly dohromady, nevěděl jsem, jestli se mi líbí,“ pronesl Toman. Do muže, toho času mezinárodního trenéra MMA, vrazil prý proto cíleně, v očekávání nějaké reakce. „Vypadal jak Věstonická venuše, velký zadek, bicepsy,“ rozhovořil se obžalovaný.

Poškozený si tak musel jít pro nové jídlo do obchodního centra, kde znovu potkal Tomana. „Pamatuji si, že letím dolů a slyším: To máš za to!“ řekl Toman.

„Vyvolalo to ve mně ponížení, strach a hněv. Cítil jsem se méně jako chlap,“ vysvětlil Toman. Samotné napadení nožem a bodání si prý nepamatuje. „Probudil jsem se, když mě někdo škrtil a slyším: Pusť ten nůž, pusť ten nůž!“ řekl mladík.

Pobodanému se pak prý sám snažil pomoci. „Neumím první pomoc. Jediné, co mě napadlo, že bych ho vyléčil magií,“ prohlásil Toman, který sám řekl, že žije „v podstatě ve fantasy světě, věří v magii a že existují světy, kde by mohla fungovat“. Nůž, kterým Toman bodal, prý nosil u sebe od té doby, co se ztratil v lese.