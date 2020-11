Policie rozkryla obří podvod. Naletěly stovky lidí, kteří poslali 290 milionů korun

Podle něj tito zprostředkovatelé slibovali investice do bankovních garancí, komodit a realit se slibovaným úrokem z takto investovaných finančních prostředků v rozmezí od 0,5 % do 5 % měsíčně, a to právě do společnosti Investment And Trading Capital Limited. „Osoby jsou stíhány pro zvlášť závažný zločin podvodu a zločin legalizace výnosů z trestné činnosti,“ konstatoval mluvčí NCOZ.