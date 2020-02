Vybrzdil autobus s dětmi, dostal podmínku

Při vjezdu do Spáleného Poříčí řidič peugeotu Dušan Kubík (44) autobus objel v protisměru kolem dopravního ostrůvku, zařadil se před něj a dvakrát úmyslně prudce šlápl na brzdu, přičemž při druhém zabrzdění úplně zastavil a autobus do něj zezadu narazil. Nikomu se naštěstí nic vážného nestalo.

Za vybrždění v úterý potrestal Kubíka Okresní soud Plzeň-jih osmiměsíční podmínkou a na dva roky mu zakázal řídit. Podle předsedkyně senátu Martiny Soudkové se dopustil pokusu o ublížení na zdraví a poškození cizí věci. Státní zástupkyně Lenka Kocurová se proti rozsudku na místě okamžitě odvolala. Pro Kubíka požadovala mnohem přísnější trest, neboť se podle ní svým jednáním dopustil zločinu vydírání se zbraní, za což by mu hrozilo až osm let vězení.

Samotnému vybrždění předcházela vypjatá situace asi kilometr před Spáleným Poříčím. „Jel za autobusem v nejtěsnější blízkosti a přitom si nebezpečně vynucoval uvolnění místa k předjetí, když opakovaně najížděl k levé zadní častí autobusu,“ uvedla státní zástupkyně. Vše pak vygradovalo po vjetí do města.

„Obžalovaný začal autobus předjíždět způsobem, že zleva v protisměru objel dopravní ostrůvek rychlostí 76 kilometrů v hodině, přičemž v místě byla omezena rychlost na 30 km/h. Poté se zařadil před autobus, a aniž by k tomu byl donucen situací v silničním provozu, dvakrát zcela bezdůvodně intenzivně brzdil. Přestože řidič autobusu na vzniklou nebezpečnou situaci včas zareagoval, autobus neubrzdil a narazil do zadní části automobilu,“ popsala Kocurová samotný karambol, který natočila palubní kamera v autobuse.

Podle soudního znalce šlo jednoznačně o úmyslné vybrždění. „Jen díky pohotové reakci řidiče nedošlo k většímu nárazu a ke zranění cestujících. Na to, aby rozpoznal, že jde o vybrždění, měl tak asi jednu vteřinu. I to intenzivní zpomalení autobusu už ale bylo pro pasažéry nebezpečné,“ stojí v jeho posudku.

„Hlavou mi jen blesklo, proboha, co to vyvádí. Snažil jsem se brzdit tak, abych co možná nejméně ohrozil cestující, za které jsem zodpovědný. Nevezu přece pytel brambor,“ řekl před soudem Čihák s tím, že ho chtěl řidič auta nejspíš vytrestat za předchozí situaci, kdy se ho snažil předjet.