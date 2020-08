Všude zápach spáleniny, dům je po požáru bez elektřiny i teplé vody

„Je to neuvěřitelné, ale v mém bytě není poškozeno nic kromě vstupních dveří. Jsou tam jen saze na podlaze chodby, ale to jsem si tam sám našlapal,“ řekl Právu muž, který žije v jedenáctém patře, ve stejném, kde došlo k požáru. Strávil tady noc na pondělí. „Že neteče teplá, vůbec nevadí. V tom horku se rád osprchuji ve studené,“ řekl.

„Toho kluka z jedenáctého budu mít do smrti před očima. Bylo to takové sluníčko. Kdykoliv jsem ho potkala, měla jsem dobrou náladu. Pořád dělal nějaké opičky, bylo to šťastné dítě. Je mi to strašně moc líto,“ řekla žena, která rodinu znala jen od vidění.