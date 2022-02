Vše začalo ukvapenou operací, říká otec zmrzačeného syna z pardubické nemocnice

Obžaloba navrhuje pro lékařku podmínku. „Nepamatuji případ, že by lékař dostal kvůli ublížení na zdraví nepodmíněný trest,“ zmínil před časem státní zástupce Lukáš Hrubý.

„Neměl být nikam transportován, měl zůstat na oddělení a všechno by dopadlo jinak. Sestry měly zavolat odbornou pomoc, což se nestalo,“ prohlásil profesor Betka.

„Doktor Michálek na to, jak pozdě přišel, udělal vše dobře. Je málo lékařů, kteří by to takto skvěle dokázali,“ tvrdil Betka. Tragédie se podle Adámkových rodičů vůbec nemusela odehrát.