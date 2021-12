Vrazil spolubydlícímu nůž do zad, místo ve vězení skončí senior v psychiatrické léčebně

Vzal nůž a spolubydlícímu ho vrazil do zad. Za vraždu z letošního června v domě s pečovatelskou službou v Žihli na Plzeňsku ale 70letý senior do vězení nepůjde. Podle znalců není kvůli duševní chorobě schopen chápat smysl trestního řízení. Tedy v podstatě neví, co se kolem něho odehrává a co se po něm chce.