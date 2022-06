Vražda ze žárlivosti na Kroměřížsku, soud poslal obviněného do vazby

„Můžu potvrdit, že pan obviněný byl vzat do vazby," řekl ve čtvrtek dopoledne kroměřížský soudce Zbyněk Baran. Soud podle něj shledal důvody vazby útěkové a předstižné.

Znamená to, že podle soudu existuje nebezpečí, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Zároveň má soud obavu, že muž bude opakovat trestnou činnost, pro kterou je stíhán.

Podezřelému muž hrozí v případě prokázání viny a odsouzení 12 až 20 let vězení. Národnost cizinců policie nezveřejnila.

„Zhrzený muž nejprve zakoupil kuchyňský nůž a poté odjel do Holešova do svého zaměstnání, kde oba cizinci pracovali. Na dvoře firmy pak stejně starého známého vyhledal a po slovní i fyzické potyčce ho bodl do břicha," uvedla ve středu policejní mluvčí Simona Kyšnerová s tím, že roli při incidentu podle ní sehrál také alkohol.