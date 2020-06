Vrahovi Tempelovi zvanému Psychi uznal soud odškodné za nefér proces

Tempel byl pravomocně odsouzen na doživotí až po přesunutí případu ke Krajskému soudu v Praze, a to v roce 2009. Definitivní tečku za kauzou udělal v roce 2012 Ústavní soud, který odmítl Tempelovu stížnost. Řízení tak trvalo celkem deset let a jeden měsíc.

„V podstatě až na popáté byl pan Tempel odsouzen. Podle štrasburského soudu to vypadalo tak, jako by už krajský soud neměl na vybranou, aby jeho rozhodnutí u vrchního soudu prošlo a musel dotyčného odsoudit. Odsouzený tak nyní může požádat Ústavní soud o obnovu řízení jeho předchozí stížnosti. Ten potom posoudí, jaké dopady by to rozhodnutí štrasburského soudu mělo mít,“ upřesnil Schorm.