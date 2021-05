Vrah cyklistky vzal odvolání zpět, odsedí si 25 let

Na jednapadesátiletou ženu zaútočil sekerou a nožem poté, co odmítla jeho nabídku k sexu. Za vraždu zvláště surovým způsobem, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a také krádež mu hrozilo 15 až 20 let za mřížemi nebo výjimečný až doživotní trest.

Hrůzná událost se stala loni 15. dubna na polní cestě vedoucí z místní části Olomouce Chválkovic do Bystrovan v místech zvaných Čertovy díry, kde si Basler ženu, která jela za svým známým, vyhlédl.

Po ženě nejprve požadoval sex. Když neuspěl, brutálně ji napadl. Nejméně pětkrát ji udeřil sekerou do hlavy, další rány směroval do trupu. Poté ji několikrát bodl kuchyňským nožem do krku a rdousil rukama. Způsobil jí tak mnohočetná vážná zranění, v jejichž důsledku napadená na místě zemřela.