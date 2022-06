Vlaky v Otrokovicích nabírají až dvě hodiny zpoždění. Komplikace potrvají týdny

„Chtěl jsem jet do Prahy. Můj spoj měl odjíždět před hodinou. Ještě před pár minutami mi přišla SMS, že má náš vlak pětiminutové zpoždění. Že je na jeho trase omezení provozu. Měl jet před jedenáctou a SMS mi přišla 11:29. Až teď před dvanáctou hodinou hlásili výpravčí v otrokovické stanici, že vlak nepojede vůbec. Takže si musím objednat taxi a odjet do Olomouce, odkud se už snad bez problémů dostanu do hlavního města,“ sdělil Právu exhejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.