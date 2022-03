Viník úniku chemikálií v Plzni, při kterém zemřeli tři lidé, je mezi oběťmi

Luděk P. byl jedním ze čtyř dělníků, kteří skončili v nemocnici v bezvědomí. Jako jediný z nich přežil. K samotné události si toho moc nepamatuje. „Přišel jsem do práce a pak jsem se probral na jipce v nemocnici. Bylo to ještě ten den kolem šesté večer. Koukal jsem jako blázen, kde to jsem. Vůbec jsem netušil, co se stalo. Doktoři mi řekli, že jsem byl intoxikovaný po nadýchání chemikálií ve firmě,“ uvedl už dříve Luděk P.