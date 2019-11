Vězni udělali díru do zdi a chystali se prchnout. Útěky jsou letos častější

„Naši příslušníci vždy zasáhli a žádný útěk nebyl dokonán,“ sdělila Právu mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová. Vězeňská služba nechtěla sdělit, jakých káznic se pokusy o útěk týkaly. Ani to, jakým způsobem vězni plánovali zmizet. Zdůvodnila to taktickými důvody. Pokud by se totiž tyto informace dostaly na veřejnost, tak by mohly být návodem pro další vězně.