Vězni na Borech měli kšeftovat s drogami

Roman Rakaš (49), Milan Torák (32) a Martin Válek (42) měli podle obžaloby zajistit dopravu drog do věznice, kde je poté rozprodávali.

Za nedovolené držení omamných látek a maření výkonu úředního rozhodnutí trojici ostřílených recidivistů hrozí až deset let vězení.

Všichni tři obvinění před soudem vinu popřeli. Podle nich jde o pomstu spoluvězňů. „Vymysleli si to. Chtěli tím docílit přeřazení do jiné věznice a nám tím uškodit. Sami v životě nic neměli, jsou to prolhaní závistivci,“ prohlásil Torák.