Vězení na mě nebude mít účinek, slzel před soudem řidič, který zabil cyklistu

„V roce 2016 jsem byl propuštěn z výkonu trestu 36 měsíců a říkal jsem si, že už nebudu páchat trestnou činnost. Hned jsem začal pracovat. Trest vězení na mě nebude mít žádný účinek vzhledem k tomu, co mám odsezeno. Nemyslím si, že mě to napraví, ještě víc mě to zničí. Neudělal jsem to přece úmyslně, je mi líto celé rodiny. Já se taky potřebuju srovnat s tím, co se stalo, ale jestli si někdo myslí, že mě napraví, když mě pošle sedět, tak to mě teda nenapraví,“ řekl u soudu Hamrla.