Větrovcovu krachující firmu přivedly porážky pro Agrofert k zisku, vypověděl účetní

Svědectví podal v úterý u soudu bývalý účetní ve firmě Melbro. Její ekonomická situace byla podle něj hrozná. Firma měla prý dluhy u bank, na co si půjčovala peníze, ale nevěděl. Po vyhlášení konkurzu spolupracoval s Vavřičkou. V té době začala firma porážet drůbež pro firmu AGFTrading z holdingu Agrofert a podle svědka začala vykazovat zisk.

Větrovec, který se jednání zúčastnil, v reakci na výpověď svědka zdůraznil, že to bylo ekonomicky výhodné. Firma podle něj v té době prosperovala a prokazatelně investovala do zázemí i do zaměstnanců. Poukazoval tím na tvrzení obhajoby, že neměl důvod Melbro vytunelovat. AGFTrading později firmu koupil.