Věnoval se psovi místo zraněným spolujezdcům, odsedí si osm let vězení

Za usmrcení z nedbalosti při dopravní nehodě, neposkytnutí pomoci a drogové delikty půjde šestatřicetiletý Alexandr Černý na osm let do vězení. Trest mu v pátek o rok a půl zvýšil odvolací Vrchní soud v Praze. Černý předloni v létě podle obžaloby pod vlivem alkoholu a drog u Hošťky na Tachovsku nezvládl řízení a havaroval. Místo toho, aby se staral o stav spolujezdců, se nechal se svým psem odvézt do Plzně na veterinu. Jeden ze spolujezdců později v nemocnici zemřel.