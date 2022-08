V případu otrav pacientů ve Frýdlantu padlo šest obvinění

Otravou krve onemocnělo devět z 24 pacientů operovaných v nemocnici od 26. do 28. listopadu 2018, poškození pacienti si již vymohli odškodnění. Krajská nemocnice Liberec, která nyní zařízení provozuje, považuje obvinění za spekulativní.

Poškození pacienti měli po operacích otravu krve, šlo přitom o různé operace - kolene, žlučníku či gynekologické zákroky. Pacienty operovaly různé týmy chirurgického a gynekologického oddělení, na zákrocích se podíleli různí anesteziologové i různé sestry. Pacienty s otravou bylo nutné převézt do nemocnic v Liberci a Jablonci, protože potřebovali intenzivní péči. Nikdo nezemřel, poslední pacientku propustila liberecká nemocnice v lednu 2019.

„Nemůžou říct, že za to nikdo nemůže, jestliže se nás tam nakazilo tolik. Kdyby to byl jeden člověk, tak neřeknu, ale bylo nás tam devět. Zdálo se mi, že policie s tím byla moc rychle hotová, jsem rád, že se to konečně pohnulo," řekl CNN Ružanovský.