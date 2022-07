V Divoké Šárce se v noci ze skály zřítila dívka

Lezecká skupina hasičů se k dívce musela slanit. Když ji hasiči uložili do speciální vany, opatrně ji spustili dolů do údolí. Protože se přímo pod skálou nacházel potok, čekali dole další hasiči, kteří dívku ve snášecí vaně přenesli na cestu, kde již vyčkávali záchranáři. Ti dívku ošetřili a následně ji převezli do nemocnice.