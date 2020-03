V centru Prahy nastříkali muži pepřák do očí a sebrali mu peněženku, policie hledá podezřelé

Loupežné přepadení se stalo v ulici Na Příkopě. Někdo tam muži zničehonic nastříkal do očí pepřový sprej. „V momentě, kdy se na zemi svíjel bolestí, mu pachatel odcizil z kapsy peněženku a z místa utekl,” sdělila v pátek mluvčí policie Lucie Drábková.

„Kriminalisté během prověřování zajistili několik kamerových záznamů a po jejich vyhodnocení vyšlo najevo, že se na tomto činu podílela skupinka mužů. Pokud na přiložených záběrech muže poznáváte, nebo víte, kde by se mohli zdržovat, kontaktujte linku 158,” upřesnila mluvčí.

Policie případ vyšetřuje jako loupež, za kterou podezřelým hrozí až 10 let vězení. „V případě, že by se prokázalo, že se jedná o organizovanou skupinu, hrozí jim až 12 let vězení,” dodala Drábková.