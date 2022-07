V břiše mu při operaci zapomněli roušku. Málem umřel

To se ale neobešlo bez následků. Muž má na nejméně půl roku zavedený umělý vývod. Případ už prověřuje státní zastupitelství jako ublížení na zdraví z nedbalosti, protože Pavel H. podal trestní oznámení na nemocnici a bude od ní chtít v rámci trestního řízení odškodnění.

Pavla H. operovali v Domažlické nemocnici přesně před rokem. Kvůli zhoubnému nádoru mu museli vzít část tlustého střeva. „Asi tři týdny po operačním zákroku začalo z drenáží vytékat velké množství hnisu. Na chirurgické ambulanci mi ránu pořád čistili, ale nikdo se nezabýval příčinou. Přestalo to až v průběhu chemoterapie, kterou jsem musel absolvovat, protože lékaři měli podezření, že mohou být metastázemi zasažena také játra,“ vzpomínal Pavel H. v rozhovoru s reportérem Práva.

Podezření, že není něco v pořádku, pojal muž poté, co ho po ukončení chemoterapie poslal onkolog na kontrolní CT vyšetření. „Výsledky byly skvělé. Ukázalo se, že je vše zaléčené a jsem čistý. Byl to úžasný pocit, že se mi podařilo rakovinu porazit. Jen mě zarazilo, že v popisu snímku byla zmínka o cizím tělese,“ pokračoval Pavel H. Vydal se proto do Domažlické nemocnice pro vysvětlení.