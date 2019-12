Útokům nejde zabránit, zabarikádujte se, radí expert

„Každý střelec nebo terorista ví, že od okamžiku, kdy poprvé vystřelí, mu běží určitý čas. On se nechce zdržovat tím, že se bude vlamovat do dveří a tím ztrácet čas. Naopak se bude snažit vyhledat další oběti,“ přiblížil smýšlení ozbrojených útočníků Němec.

Pro policejní hlídku, která přijede jako první, je podle něj nejdůležitější zjistit, co a kde se stalo, jestli je útočník stále na místě, zda jsou tam mrtví a zranění. „Pokud by se tam ještě střílelo, tak by měli jít po zvuku střelby. A udělat všechno pro to, aby nedošlo k dalším ztrátám na životech, zabezpečit okolí a dostat lidi ven,“ popsal Němec.