Utíkám před válkou, řekl uprchlík, který v Ústí vylezl z podvozku kamionu

„Byl tam nalezen muž, který byl oblečen do špinavého černého oblečení a zrovna vylézal z útrob podvozku jednoho ze zaparkovaných nákladních vozidel,“ uvedl mluvčí strážníků Jan Novotný.

Muž neměl žádný doklad. Strážníci následně zjistili, že má libyjskou národnost a zavěšen na podvozku se snažil dostat do Itálie. Vysvětlil to tak, že utíká před válkou. Hlídka jej předala cizinecké policii, která ho umístí do uprchlického zařízení.