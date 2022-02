ÚS vrátil případ přepadení klenotnictví v Uherském Hradišti na začátek

Podle soudce Šámala je potřeba zdůraznit, že důkazy musí pachatele jednoznačně a bez pochyb usvědčovat. „Nedodržení zásady presumpce neviny nemá za následek pouze to, že by nevinní lidé byli odsouzeni, ale i to, že skuteční pachatelé by nebyli potrestáni, což by ohrožovalo společnost. Nelze než vyžadovat nejvyšší standard při rozhodování o vině a při nedosažení tohoto standardu je nutné shledat obviněného nevinným, jakkoli pravděpodobná se jeho vina může zdát,“ prohlásil Šámal.