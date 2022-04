Úředníkovi z kauzy Promopro přiznal soud odškodné 400 tisíc

Kvůli následnému předkládání smyšlených faktur za zajištění audiovizuální techniky na konferencích poslaly soudy do vězení devět podnikatelů. Tři vysoce postavené úředníky včetně Mlíčka naopak justice osvobodila a označila je za obětní beránky.

„Máme za to, že nalézací soud postupoval správně, když ve srovnání s paní doktorkou Hendrichovou násobil výši újmy žalobce (Mlíčka) dvěma, a to s ohledem na výrazné zásahy do osobní a rodinné sféry žalobce,“ řekl Körbler.