Úřednická horlivost stála dítě tři roky mimo rodinu

O malého Štefana se po porodu tehdy šestnáctiletá matka odmítla starat. Péči převzala babička Blanka a její nynější manžel Štefan Géczi, jenž se nechal napsat do rodného listu jako otec, přestože biologickým není.

„Nechtěli jsme, aby skončil v kojeňáku. Tehdy nám to připadalo jako nejlepší řešení,“ řekl Právu Géczi.

Tam hoch strávil asi šest týdnů, do konce ledna 2016, a tamní závěry započaly tříleté martyrium rodiny.

Pracovníci orgánu sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD) v Olomouci však už v únoru 2016 podali návrh Okresnímu soudu v Olomouci na vydání předběžného opatření – odebrání dítěte. Ten jej rychle vydal a chlapec byl umístěn do olomouckého Střediska sociální prevence. „Kluka propustili z nemocnice a za pár dnů si pro něj přijel OSPOD s policií,“ vzpomněla Gécziová.

Policejní vyšetřovatelce trvalo šetření do prosince 2017. Mezitím Okresní soud v Olomouci rozhodl koncem května 2017 s ohledem na probíhající trestní stíhání Gécziových o umístění chlapce na dobu tří let do Dětského domova v Přerově.