Ukrajinského výtržníka tachovský soud do války neposlal. Zvítězila lidskost

Byla neděle, pravé poledne, když se u vlakového nádraží ve Stříbře začala ozývat střelba. Několik lidí vyděšeně pozorovalo muže, jak s pistolí v ruce pronásleduje dva chlapíky, pálí po nich a v ukrajinštině vykřikuje, že je zabije. Policejní hlídka útočníka záhy dopadla, šlo o 36letého Ukrajince, který na dva Bulhary střílel kvůli osobním sporům airsoftovou pistolí.

Tachovský okresní soud ho za výtržnictví a nebezpečné vyhrožování v úterý potrestal osmnáctiměsíční podmínkou. Za normálních okolností by jako součást trestu rozhodl automaticky i o vyhoštění z České republiky, jenže s ohledem na současnou situaci na Ukrajině tak neučinil.

„Od vyhoštění jsem upustila z humanitárních důvodů. Nepošlu přece někoho do války, když tam nechce. Nemá zatím ani povolávací rozkaz. To, že Ukrajina aktivovala zálohy, pro nás není směrodatné. Tady neřeším mezinárodněprávní otázku, snažím se to řešit z hlediska určité obecné lidskosti,“ vysvětlila předsedkyně senátu Michaela Řezníčková.

Prý to nebylo tak dramatické

Podle ní případ není tak závažný, jak se na první pohled zdálo. „Vypadalo to hodně dramaticky. Chápu svědky, kteří museli být vyděšeni, když viděli, že tam někdo běží se zbraní, střílí a huláká tímhle jazykem. Nikdo nevěděl, co se děje, jaká je to zbraň. Opravdu to vypadalo nebezpečně. Nakonec se ale ten motiv obžalovaného dal pochopit,“ pokračovala soudkyně.

Podle spisu přijel Ukrajinec za kamarádkou na ubytovnu do Stříbra, kde společně s ní a dvěma Bulhary popíjeli. V noci došlo k incidentu, kdy si dvojice cizinců mylně myslela, že obžalovaný muž ženě schválně sebral klíče. Tak mu proto dali pořádnou „nakládačku”.

Druhý den Ukrajinec oba bijce náhodou potkal právě na stříbrském nádraží. „Chtěl po nich, aby se mu omluvili. Jenže oni se mu ještě vysmáli. V tu chvíli prostě neudržel nervy na uzdě a začal po nich střílet se slovy, že je zabije. Věděl, že se zbraní, kterou měl na svoji obranu, nemůže způsobit žádné vážnější zranění. Nehledě také na to, že poškození byli na rozdíl od obžalovaného pod vlivem alkoholu,“ uvedla dále soudkyně.

Upozornila také, že jde o naprosto bezúhonného člověka, který v České republice pracuje už více než pět let. „Není nebezpečný. Hloupě se nechal vyprovokovat. Bylo na něm vidět, že si uvědomil, jak velmi špatnou věc udělal a že pro to není omluva. Doslova uvedl, že je totální hovado a hrozně to podělal,“ podotkla Řezníčková.