Uklouzl jsem, řekl muž obžalovaný z napadení souseda sekerou

„Nechtěl jsem na něj útočit, jen jsem vyběhl ven a ptal jsem se, proč útočí zrovna na moje syny, když rakety odpaluje spousta dalších lidí. On se ale proti mně rozmáchl, já jsem ustoupil, podklouzl jsem, rozhodil jsem rukama a zasáhl jsem ho do hlavy. On na mě začal rasisticky nadávat a ano, já jsem cikán, ale poctivě pracuju, žiju slušně, vychoval jsem tři syny. Celé se to mohlo vyřešit slušně, ale to, co se stalo, je moje životní chyba a chtěl bych se za to omluvit,“ dodal Šarközi.