Údajná účast teplického soudce na narozeninové party míří k přestupku

Mezi nimi měl být údajně i soudce Čapek. Jeho nadřízený, předseda okresního soudu Jan Tichý, na něj v reakci na to podal kárnou žalobu, v níž žádá jeho odvolání z funkce.

„Účastnil se oslavy pana Bendy, který má dlouhodobě kontroverzní pověst a v médiích bývá označován za kmotra. Bylo to za doby nouzového stavu. Navíc svou účast opakovaně a kategoricky v médiích popřel,“ prohlásil Tichý.

„Došlo tím k znectění soudcovského stavu v očích veřejnosti. Soudce má jít příkladem, jak pravidla dodržovat. Nadneseně řečeno, Teplice nemají pochyby o tom, zda se účastnil. Mají pochyby jen o tom, zda se to formálně podaří prokázat,” dodal.

„Má cenu prát takto špinavé prádlo na veřejnosti, navíc když ani není špinavé, ale čisté? Je škoda, že tady ztrácíme čas. Stěží lze totiž klientovi prokázat něco, co neudělal,“ kontroval Balík.

„Rozumíme tomu, proč kárný navrhovatel svůj návrh podal. Je pravda i to, že skutek, který nám přednesl, přesahuje to, co může být přestupkem. Ale podle zákona musíme jednání s prvky přestupku nejprve podstoupit úřadu,“ prohlásil Šimka.